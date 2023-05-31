正崴今天舉行股東會，郭台強在會後接受採訪，電子產業供應鏈往非大陸地區移轉，正崴亦決議加大在越南投資，印度也配合美系客戶搶攻當地內需市場新增一個清奈廠區。

目前正崴在越南胡志明市廠以生產PCBA為主，共有4條加工線，郭台強表示，公司正在評估於越南峴港高新區租用標準廠房，預計下半年確定投資計畫，新廠將以生產輸美如：耳機等組裝產品為主。

在印度廠方面，正崴在蒂魯帕蒂已有一個廠區兩座廠房，其中一座廠房於2月27日遭逢祝融之災，正崴決議放棄該廠，轉至清奈租新廠，郭台強表示，清奈新廠預計第3季開始生產，未來新廠將有4條Type C傳輸線產線，以及1條新的電源線。

至於美國亞利桑那州廠主要供貨台達(2308)等客戶在美國的充電樁外殼機構鐵件。

正崴去年資本支出約30億元，今年資本支出約40億元到50億元。

郭台強表示，公司目標未來3年非大陸廠區佔比能達15%到20%。

展望下半年，郭台強表示，過去上下半年本業營收約4：6，下半年除製造業務進入傳統旺季，持股26.83%的森崴下半年也有不少工程款入帳挹注，通路部分，今年將增加新店裕隆城及台中兩個新店，預期全年營收及獲利可望比去年好。