基隆市長謝國樑在追加減預算中編列3800萬元做為低收入及中低收入的染疫慰問金，31日上午基隆市議會審查時，包括相關宣傳費用等預算，引起各黨派議員的熱烈討論。最終除民進黨的張顥瀚、鄭文婷、吳驊珈等3位議員保留大會發言權外，預算順利通過。

基隆市議會31日上午持續進行基隆市政府追加減預算進行審查，在談到染疫慰問金時，吳驊珈、鄭文婷等議員認為，市府衛生局比對出的確診人數為2921人，每人染疫慰問金為1萬元，但市府卻編列了3800萬元的預算，等於超編30％。她認為若為確保行政相關疏失，頂多超編10％即可。

但議員俞叁發、連恩典、呂美玲、韓世昱、張芳麗等，都反對刪除這筆預算，認為疫情期間不管中央或地方的相關行政程序都各行其事，若中間有任何的疏漏，也並非不可能的事情。

議員們認為，如果這筆預算是「專款專用」，到年底沒有用完，剩餘數也是回到市庫，因此沒有樽節開支的問題。呂美玲更高呼，不要在議事殿堂為了爭面子而刪預算，這筆預算攸關的是低收入及中低收入民眾的「肚子問題」！

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，若這筆預算順利通過，將自今年7月3日到12月15日接受民眾申請，將由民政處、各區區公所及里幹事協助。至於預算總數超編3成，楊玉欣表示，這是因為所有的數字是透過人工比對，恐有遺漏，再加上有民眾遷出、遷入，以及與疾管署提供的數字相互比對，在擔心會有疏漏的情況下，才會寬列。

最終在多方討論後，審查會主席何淑萍裁示，除民進黨籍的張顥瀚、鄭文婷、吳驊珈等3位議員保留大會發言權外，預算順利通過。