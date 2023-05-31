民眾黨總統候選人兼主席柯文哲，昨（30）日在金門與爭取國民黨總統提名失利的鴻海創辦人郭台銘合體，兩人晚上還一起去海邊欣賞夜景。對此，曾幫柯文哲操刀Line官方帳號的民眾黨前不分區立委候選人吳靜怡認為，柯郭兩人演過頭了，因除了東北亞近期局勢緊張外，金門對一位領導人來說應該是作戰堡壘。

吳靜怡今在臉書發文指出，東北亞這兩天因北韓試射衛星而局勢緊張，衛星今早發射後，韓國與日本沖繩發布了國家級警報，日本更下達飛彈若飛進領空就摧毀的命令。但就在這個緊張時刻，郭台銘、柯文哲兩人還「在海邊牽手、上演海誓山盟」，兩人的幕僚是不是不清楚昨晚韓、日情勢的高度緊張？

吳靜怡提到，金門對一位領導人來說應該是作戰堡壘，針對這兩日北韓囂張跋扈的舉動，應該要趁勢在金門談論對安全、和平的態度和觀點。吳靜怡也直言，柯文哲與郭台銘太在乎政治了，身為大齡女子的她，覺得有點演過頭了。