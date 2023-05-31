日本內閣官房長官松野博一說，北韓連串行動對日本、地區及國際社會的和平與安全造成威脅，違反安理會相關決議，已透過駐北京大使館管道對北韓提出嚴重抗議與譴責。

北韓中央通信社報導，北韓太空事務機關清晨6時27分在平安北道鐵山郡以新型衛星運載火箭千里馬1號（Cheollima-1）發射一枚軍事偵察衛星，但在第1節於正常飛行過程中脫離後，火箭因第2節發動機啟動異常而失去動力，墜入海中。

日本放送協會（NHK）報導，松野上午舉行臨時記者會表示，日本政府稍早舉行4名閣員與會的國家安全保障會議（NSC），彙整相關情報並商議因應對策，「日本政府會在包括聯合國安理會等場合，跟以美國、韓國為主的國際社會緊密合作因應，為了守護民眾生命財產，將盡全力進行情蒐分析與警監工作」。

松野還說，北韓始終展現出強化核武器及飛彈能力的態度，未來也可能出現透過試射各型飛彈及核實驗等進一步的挑釁行為。

防衛省表示，如果北韓今天發射的物體依原規劃路徑飛行，有可能通過日本沖繩縣上空，為預防可能掉落在日本領土或領海，已在沖繩縣開展自衛隊飛彈部隊，不過，最後並沒有進行攔截。

防衛省研判北韓這次有可能使用彈道飛彈技術發射人造衛星，除了持續進行詳細分析外，面對北韓預告發射期間到6月11日止，今後也將持續做好警戒態勢。

日本經濟新聞報導，日本政府外務省今天表示，由於北韓試射可能是彈道飛彈物體，日美韓3國負責北韓事務的高層官員已透過電話進行協商，咸認「北韓行動對國際社會是明顯且嚴重的挑戰」。

日美韓3國高層官員也確認，將持續抱持高度緊張感關注狀況發展，並對緊密合作強化地區嚇阻力及應處能力達成一致看法。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120531