北韓聲稱今早發射一枚軍事偵察衛星，但因「意外」失敗墜海。南韓政府召開國家安全會議（NSC）將此定調為「長程彈道飛彈挑釁」，強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議。

南韓軍方表示，已回收推測為連結第一節及第二節火箭的圓筒形物體，正在海中持續打撈其餘部分，藉此確認整體火箭性能、是否使用外國製零件及北韓掌握技術水準等。

北韓上午6時29分左右從平安北道東倉里一帶向南發射一枚物體，但之後以不正常的飛行方式墜落，上午8時5分許落入南韓全羅北道以西海域，落點約在南韓與中國領海之間。（圖/ 美聯社）

據南韓合同參謀本部掌握資訊，北韓上午6時29分左右從平安北道東倉里一帶向南發射一枚物體，但之後以不正常的飛行方式墜落，上午8時5分許落入南韓全羅北道以西海域，距離全羅北道小島於青島約200多公里，落點約在南韓與中國領海之間。

南韓軍方表示，已回收推測為連結第一節及第二節火箭的圓筒形物體，正在海中持續打撈其餘部分。（圖/ 美聯社）

監測到北韓發射物體後，南韓國家安保室緊急召開國家安全會議，會後發布新聞稿表示，國家安全會議常任委員強調，這次發射無論是否成功都嚴重違反聯合國安理會決議，是威脅朝鮮半島與國際社會和平安全的挑釁行為，對此強烈譴責。

南韓政府也將與友邦維持緊密合作，密切監視北韓後續可能的挑釁行動。

北韓中央通信社（KCNA）在發射失敗後刊出報導，稱北韓太空事務機關清晨6時27分在平安北道鐵山郡，以新型衛星運載火箭「千里馬1號」（Cheollima-1）發射一枚軍事偵察衛星，但在第一節於正常飛行過程中脫離後，火箭因第二節發動機啟動異常而失去動力，墜入海中。（編輯：陳惠珍）1120531