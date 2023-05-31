這次活動給予粉絲們的福利不少。（希林國際提供）

韓國實力派樂團N.Flying今年5月20日迎來出道8周年，雖然成員們陸續入伍，吉他手車勳已於3月20日當兵，貝斯手徐東成在5月8日入伍，緊接著鼓手金宰鉉在5月25日也履行國防義務，但組合在8周年的5月20日發表新單曲《Once in a BLUE MOON》獻給粉絲，感謝這8年來的一路陪伴。

而N.Flying的雙主唱李承協和柳會勝，將來台帶來新的表演，於7月30日在Zepp New Taipei舉辦「2023 SEUNG HYUB ＆ HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'FOREST OF 2RAVELERS' IN TAIPEI」演唱會，活動票價為均一價4200元。唱功一流的兩人，除了會帶來不同以往的表演外，將舉辦面對面專輯簽售會，購票者活動結束後均可參加粉絲歡送，更會有機會抽到合照（十人一組）、簽名海報、簽名拍立得。6月10日開始售票。