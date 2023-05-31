為了減少食物被浪費，不少店家推出即期品特價的「珍食時光」，一名網友整理出各個特價時段的口訣說「4點全聯、5點全家、7點星巴克、8點小七、9點義美」，引起網友討論，不少人驚呼原來星巴克也有特價時段，內行網友則分享，星巴克特價的品項多是糕點類，且各門市不同。

一名網友昨天在PTT上分享，為了減少浪費食物，超商與賣場紛紛推出即期品特價時間。原PO分享一段口訣來幫助大家記住各店家特價的時段「4點全聯（6或8折）、5點全家（7折）、7點星巴克（7折）、8點小七（65折）、9點義美（5折）」。

貼文引起網友討論，不少人驚呼星巴克竟然也有折扣，到底是什麼品項會打折？「星巴克還真不知道」、「星巴克特價啥」。對此，有內行網友解答說，星巴克的蛋糕和麵包都可能打折，但每間店每天的品項可能都不太一樣，因此還是看各個店面有貼特價標籤的品項為主。

另有許多搶特價即期品的民眾吐槽說，台灣20年來經濟最好，但大家都是乞丐超人，「每天晚上就是乞丐超人現身的時候」、「超商已把價格調高，現在當乞丐超人不一定划算」、「竹科也被掃光」。