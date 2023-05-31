雲林縣前口湖鄉長林哲凌涉嫌自2020年8月起，利用光電系統業者在土地取得與施作期間遭居民、養殖業者圍路抗爭時，假借職務向太陽能光電業者索賄，31日雲林地方法院依收受賄賂罪，判處林哲凌有期徒刑10年，褫奪公權8年，未扣案犯罪所得400萬元沒收。

雲林地院表示，針對《貪汙治罪條例》部分，為何要判處林哲凌10年，因為法院認為林理應知道在雲林風頭水尾的口湖鄉間，如果能讓光電產業落地生根，對於地方的發展會帶來絕大的助益，尤其在光電經國家列為要推動的能源政策下，作為地方首長理應盡心盡力為在地謀福利。

但林哲凌看到光電業者的代表來訪後，就對不屬於自己的金錢來源起心動念，彷彿看到源源不斷的金錢來源，透過被告黃逸嫻前前後後拿取400萬元的費用，這樣的金錢數額是多少人可能要數年勞動才能賺取的報酬，林卻輕易利用身處公職的機會，讓光電業者付出高額賄款費用。

地院說，林哲凌索賄，勢必讓光電業者金錢周轉上產生困難，甚至會影響光電工程的施作，明明是人在公門好修行，但林卻讓公部門成為光電業者心中的夢魘，彷彿是雲林版的官場現形記，地方首長是能撈就撈，水清則無魚，是否是一則不能說的秘密？

地院指出，林哲凌在口湖鄉為最高行政權力來源，隨時可以去影響建照核發、透過白手套收取金錢、金額達到400萬、並未違背職務仍給予發照等顯著量刑因子、收賄行為影響國家重要政策去考量，林所顯示的都是從重量刑因子。