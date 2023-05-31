《科技紫微網》運勢專欄分享12星座6月的幸運日，其中金牛座的幸運日最多，高達6天，事業、愛情、財運能獲得滿意結果，其次是雙子座、處女座、摩羯座，幸運日有5天，其他星座則有平均4天的好運日。

▍牡羊座

幸運日：3、14、21、29日

3日：財運旺，適合拓展人脈、尋找商機。

14日：諸事都順利，能受到肯定獲得成就感。

21日：積極而專心的投入工作能創造成就感。

29日：一些新的改變將收益良多。

▍金牛座

幸運日：2、6、12、17、19、24日

2日：即使有麻煩事都能得心應手面對，結果會感到滿意。

6日：得到愛情滋潤，能以積極樂觀的心態處理難題。

12日：事業運旺，能得到賞識或讚美。

17日：愛情甜美心情舒暢。

19日：企圖心極強，是表現個人專業以及優勢的好機會。

24日：付出些許努力就能收穫良多，有機會賺取意外之財。

▍雙子座

幸運日：8、17、24、25、26日

8日：人際關係和諧，愛情明朗。

17日：財運暢通無阻，有利於金錢運作。

24日：桃花運旺，容易吸引異性目光。

25日：頭腦清晰，多能做出正確的推理且效率高。

26日：奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。

▍巨蟹座

幸運日：1、3、9、11日

1日：直覺敏銳，擅於發掘賺錢機會，可詳細分析後大膽嘗試。

3日：桃花運起飛，有機會遇到情投意合的對象。

9日：能吸引異性目光，有機會得到異性追求。

11日：心情舒暢、桃花紛飛。

▍獅子座

幸運日：4、10、16、27日

4日：財運旺，適合投資理財。

10日：財運暢通無阻，有利金錢活動。

16日：有機會獲得主導權辦事順利，工作更是難不倒。

27日：工作順利完成有充足的空閒時間。

▍處女座

幸運日：4、5、11、17、19日

4日：財運旺！正、偏財都有賺頭。

5日：有機會被重用，適合大膽主導局勢發展。

11日：能夠開心工作，有付出三分、得到七分的好運。

17日：財富回收期，先前的辛勤耕耘能開花結果。

19日：將會獲得許多意外收穫。

▍天秤座

幸運日：2、4、5、13日

2日：桃花運旺容易遇到追求者或得到異性的幫助。

4日：偏財運旺，可多拜訪客戶。

5日：愛情運旺，能得到實質收穫，例如收到小禮物或獲得幫助。

13日：財運旺，對於創業者特別有利，只要積極開發就會獲得訂單。

▍天蠍座

幸運日：3、5、10、12日

3日：戀情甜蜜，能夠彼此照顧，沉浸在浪漫中。

5日：幸運女神降臨在身邊。

10日：桃花運旺，有心儀的對象就立即行動，勇敢是成功的關鍵。

12日：投資機遇不錯，可以放手一搏，但不適宜合夥投資。

▍射手座

幸運日：8、15、20、21日

8日：賺錢不費力，只要先前根基穩定就可水到渠成。

15日：桃花運旺。

20日：單身者告白成功指數高，可好好把握機會。

21日：注意職場動靜，有機會遇到伯樂。

▍摩羯座

幸運日：2、4、10、24、25日

2日：感情上適合打開心結的，讓愛情可以健康的成長。

4日：財運暢通無阻，若想周轉金錢、討債，只要勇於開口，多能心想事成。

10日：有金錢入帳機會，而且得財比預期中的多一些。

24日：有利推行新計畫，只要能接受不同意見，成功機率更大。

25日：小財不斷，收入可觀；有進大財的跡象，但得一步步來。

▍水瓶座

幸運日：1、6、17日

1日：事業運旺能快速完成計畫。

6日：有伴者感情發展穩定，愛情逐漸升溫。

17日：正、偏財運超旺。

▍雙魚座

幸運日：8、9、20、24日

8日：桃花旺會有異性主動接近。

9日：有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一些。

20日：簽約、談判順利把握賺錢機會。

24日：有否極泰來的好運，若妥善運用資源，可獲得強大的助力。