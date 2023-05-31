金鐘主持人黃子佼先前在臉書上發文控訴《天下雜誌》在未通知他的情況下，擅自修改他的稿件，對此《天下雜誌》道歉後，黃子佼仍決定辭退，並將這幾年的20期稿費全數捐給年僅7歲、罹患兒童神經母細胞瘤的癌童哲哲，對此，他們臉書專頁「哲哲抗癌手札」也發文感謝。

根據《ETtoday新聞雲》報導，哲哲的爸爸黃淯浩是國內多所中小學音樂社團指導老師，老婆同樣也是從事音樂教學工作，在各小學與音樂教室兼課，雖收入不固定，加上還有父母及孩子要照顧，但日子還算過得去，直到哲哲5歲發病，確定罹患神經母細胞瘤第四期，龐大醫療費讓家中經濟陷入困境。

黃淯浩表示，哲哲就醫後被診斷出為第四期，須馬上接受化療、幹細胞移植、放射治療等療程「5歲的時光，幾乎都在醫院度過」；不過哲哲去年七月再度復發，看到哲哲身體越來越虛弱，讓他相當心疼及擔心「不知道孩子可以撐到什麼時候」然而與醫師討論後，決定採取新型的癌症免疫療法GD-2治療，但由於該療法還未通過健保給付，治療費用約需1000萬至1500萬元。

哲哲五歲被發現罹癌。（圖／擷取自臉書專頁「哲哲抗癌手札」）

黃淯浩起初想靠教音樂累積的人脈借款籌募，但後來他指導過的松山高中管樂社學生，在臉書設置粉專「哲哲抗癌手札」，寫下募款計畫並記錄哲哲的抗癌日記，之後經各界網友轉載後，意外獲得廣大迴響，甚至連黃子佼也捐出6位數稿費，黃淯浩表示，完全沒有想到會有名人幫忙，所以黃子佼傳語音留言說要捐款時「當下還以為自己在作夢」，且因黃子佼在他個人臉書發文，善款也從四面八方湧入，截至目前已經逾900萬元。

最後，他提到，孩子罹癌比自己生病更難受，不過他與妻子仍要打起精神，他心疼表示，還好哲哲年紀還小，很多時候痛過就忘了，不會擔心日後會不會復發，甚至經常安慰他們「放心，我會努力加油打敗大魔王」。