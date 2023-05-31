遠傳去年營收891.5億元，年增4.5%，稅後純益96.1億元，年增5.3%，每股稅後純益2.95元，超越財測，創五年新高，若扣除2021一次性業外收入，遠傳去年稅後淨利實際成長22.1%。

徐旭東幽默表示，遠傳是遠東集團首家舉行股東會，「我比較謙虛，習慣要找不好的事情，但看來看去，好像都是好的」，去年雖有新冠肺炎影響，但遠傳競競業業，創造的成績很不錯，未來也將持續推動從3G、4G到5G的升級。

徐旭東進一步談到，各位股東投資的公司（遠傳）有成長、有合併、有技術升級，此外，更積極進行人員培訓升級，積極國際化，「我很想講一些差的事情，但暫時還沒有」!

徐旭東表示，遠傳行動本業表現得很好，5G滲透率領先同業，為三大電信之冠，同時遠傳在綠色資通訊服務亦推出許多創新應用，如能源管理系統、智慧路燈、智慧校園、 遠距診療等，以創新應用為全台打造更智慧的生活與永續城市。接下來預期未來電信市場會持續競爭，遠傳將持續以高品質的網路服務及多元創新科技應用，來創造差異化優勢。

遠傳今日股東會通過每股配發3.25元現金股利，盈餘分配率110%，連續12年盈餘分配率超過百分百，今年以來市值漲幅17%，為業界之冠。