LINE 旗下區塊鏈子公司LINE Tech Plus 於2023年三月成立 Finschia基金會，成立的目的是為了擴展Web3業務，並為全球用戶在Web3打造長期穩定的代幣模型。

基金會於5月25日完成主網升級，以利建立聯盟架構，成員將由各領域頂尖企業組成，直接為Finschia生態圈的重要政策做決定。全新治理架構Finschia Governance 2.0將於今年上路，基金會屆時會將重要決策權交給治理成員，推動公平且透明的代幣經濟。

全新主網提供一系列互通服務，包括發行和管理FINSCHIA (FNSA)和FT/NFT同質化／非同質化代幣），並導入跨鏈通訊 (Inter-Blockchain Communication，IBC)技術，讓用戶在不同區塊鏈生態圈之間安全傳輸資料，外部開發者也能安全的加入Finschia生態圈。

Daphne 主網既有用戶的加密資產數量和質押記錄將完整不變地轉移至 Finschia，基金會將遵照代幣經濟2.0政策的公平透明原則，依據用戶對現有 Finschia生態圈的貢獻發放獎勵。

除了主網整合，基金會宣布將自有加密資產LINK更名為FINSCHIA，讓主網及加密資產(Finschia/FINSCHIA)名稱全面統一。藉由主網及加密資產同步更名，基金會期望為LINE合作企業、用戶，甚至其他領域的合作夥伴都提供便利友善的公有區塊鏈平台。

Finschia 基金會董事長(Chairman of the Finschia Foundation Council)高永受表示：「全新區塊鏈主網將確保區塊鏈平台更穩定透明。接下來我們將以 Finschia 這個新名稱，以生態圈為核心，努力推動 Web3 普及。」

基金會亦在4月制定服務貢獻獎勵政策，以回饋為Finschia生態圈創造價值的用戶，並且在5月24日宣布LINE全球NFT平台DOSI成為第一個服務參與者。未來用戶只要使用 FINSCHIA(FNSA)支付或交易，就可登記為生態圈參與者，視參與程度獲得相應獎勵。