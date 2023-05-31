晶睿通訊今天舉行股東會，中美對抗NDAA效應及雲端AI應用崛起，讓晶睿通訊去年業績展現強勁成長力道，2022年合併營收為99.48億元，年成長82.48%，營業毛利為25.87億元，年成長60.56%，合併毛利率為26.01%，年減3.55個百分點，營業淨利為7.81億元，年增7.61倍，營業淨利率為7.86%，年增6.19個百分點，稅後盈餘為7.02億元，年增2.73倍，每股盈餘為8.11元。

晶睿通訊第1季合併營收為24.25億元，年增29.74%，為歷年同期新高，營業毛利為5.3億元，年增6.68%，單季合併毛利率為21.85%，年減4.73個百分點，營業淨利為7372萬元，年減34.56%，營業淨利率為3.04%，年減2.99個百分點，稅後盈餘為1.31億元，年增30.47%，為歷年同期次高，每股盈餘為1.52元，累計前4月合併營收為32.95億元，年增27.69%。

廖禎祺表示，在全球總體環境利率與通膨的不確定性之下，我們觀察整體安防市場需求仍然存在，只是因為物料供應緩解改善交期，讓大家嚴控庫存、提高周轉率，目前手上訂單持續去化中，但相較於去年，手上訂單沒有那麼多需求，預期第2季不會比第1季差，後續訂單能見度還要跟客戶一起開創需求，第3季及第4季還是會努力。

為分散地緣政治風險並提升產能，晶睿除現有的中和廠及桃園廠，越南新廠已於今年第1季投產，廖禎祺表示，在全球水電人力成本上升或資源受限下，晶睿持續發展智能工廠，除建置自動設備外，也致力優化作業流程，提高營運韌性，除越南廠已經開始投產出貨，我們也積極評估包括印度等其他產地的可能性，透過台達(2308)集團資源共享，以持續精進的智能製造能力複製量產，滿足客戶要求。

晶睿今天股東會也完成董事改選，新任董事為台達電子(2308)公司法人代表人羅永堅、張訓海、賴秋元與許建裕，以及藍志忠、廖禎祺；獨立董事為顏信輝、黃鐘揚、林舒柔。