聯電2022年合併營收2787.05億元、年增達30.84％，營業利益1042.92億元、年增達近1.02倍，歸屬母公司稅後淨利871.98億元、年增達56.32％，全數改寫新高，每股盈餘7.09元則創近27年高。毛利率45.12％、營益率37.42％，亦雙創近22年高。

聯電總經理簡山傑表示，去年是聯電豐收的一年，22/28奈米製程營收年增逾56％，主要動能來自28奈米OLED顯示驅動晶片（DDI）及影像訊號處理器（ISP）的強勁需求。車用電子領域成長亦非常亮眼，車用IC業務量年增達82％，達整體業務的9％。

展望2023年，簡山傑指出，半導體產業周期性變動持續，預期今年將面臨景氣起伏調整與地緣政治挑戰，但在5G、AIoT、電動車等大趨勢推動下，對半導體中長期需求成長持續樂觀看待，並認為此時是聯電重新自我檢驗與調整步伐的最好時機。

簡山傑表示，聯電經營團隊與客戶君已作好積極準備、完成超前部署，將透過持續創新、差異化特殊製程技術、卓越製造、多元產能配置與客戶緊密策略夥伴，提升競爭力、創造持續獲利與成長關鍵，積蓄產能擴增及跨區域彈性調度能量，迎接下一波榮景。