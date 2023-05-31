好市多莓果風暴未歇，食藥署表示，針對日前又發現1件產地為墨西哥的科克蘭冷凍草莓檢出A肝病毒，已裁處450萬元，好市多在今天期限內若未能繳交調查報告，將持續暫停進口。

好市多從美國進口綜合莓、冷凍藍莓陸續被檢出A肝病毒，衛福部食藥署自5月3日起至6月2日，暫停好市多從美國進口莓果類產品，共3個號列品項。

有關好市多進口莓果受A肝病毒污染事件進度，食藥署副署長林金富今天上午在記者會中指出，之前陸續公布邊境有2件莓果類產品驗出，後市場莓果類產品2件，已要求好市多全面回收下架相關產品。

林金富表示，食藥署要求好市多提交相關調查報告，今天晚上12時就是期限，若好市多沒有及時繳交，或內容無法釐清污染源，仍會持續暫停受理查驗申請。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，截至5月30日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計5萬9424.01公斤，包括科克蘭冷凍綜合莓2萬6772.45公斤、科克蘭冷凍草莓3318.68公斤、科克蘭冷凍藍莓2萬9332.88公斤。

此外，食藥署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果的輸入商及販售業，截至5月30日止，共抽驗77件，其中1件陽性、67件陰性、9件檢驗中；本週（5月24日至5月30日）無新增陽性案件。

針對這些回收下架將銷毀的產品，魏任廷表示，依食品安全衛生管理法，好市多已提報銷毀回收計畫書給總公司所在地高雄市衛生局，經核備後通知其14個門市地方衛生主管單位協助監督，將委託甲級清運業者送到焚化爐銷毀。

媒體詢及，17日公布後市場稽查結果，再發現1件產地為墨西哥的科克蘭冷凍草莓檢出A肝病毒，是否已開罰。魏任廷表示，高雄市衛生局經綜合審酌相關事實及情節，如產品數量、銷售情況、對類似產品有無做出主動停售回收等，已裁處新台幣450萬元罰鍰。（編輯：李亨山）1120531