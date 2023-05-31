高雄1名陳姓男子將仿冒蠟筆小新商標的零錢包放進機台中，遭假扮顧客的員警夾出後送鑑定，確定是仿冒品，到場查扣零錢包和杯套，沒想到被查獲後，另一處機台內同樣也擺放仿冒商標商品，員警夾出JORDAN吊飾後送驗，果然也是仿冒品。將他依違反陳列侵害商標權之商品罪，處拘役50日，可易科罰金。緩刑2年。

判決書指出，陳姓男子於2021年5月間起，將仿冒商標商品放置在苓雅區建國一路上一間夾娃娃機內。警方於同年10月13日以380元，夾出1個仿冒蠟筆小新商標的零錢包，經送請鑑定後確認是仿冒商標商品後，持搜索票到夾娃娃機店執行搜索，除發現仿冒蠟筆小新商標的零錢包外，還有杯套，將查扣商品送請鑑定，確認均是仿冒商標商品。

沒想到遭查獲後，他同樣於新興區仁智街的夾娃娃機台內放置仿冒商標商品，這次警又以150元夾取購買仿冒JORDAN商標吊飾，經送鑑定後確認是仿冒商標商品後，持搜索票執行搜索，當場扣得仿冒POKEMON商標吊飾、以及仿冒角落小夥伴吊飾及熊大濕紙巾，商品經送請鑑定，也是仿冒商標商品。

最後僅POKEMON商標權人日商任天堂株式會社提出告訴，法官考量他與日商任天堂株式會社達成和解，而員警佯裝客人是為查緝犯罪，欠缺購買真意，販賣行為僅屬未遂，加上商標法沒有處罰販售盜版商品未遂行為，因此依陳列侵害商標權之商品罪，判陳男拘役50天，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。