一名15歲女生和家人到餐廳吃海鮮，回到家裡後，身上出現一塊塊的紅疹，在臉上，手腳也都有出現這些浮腫的紅疹，而且非常的癢，到醫院檢查發現是過敏性蕁麻疹，經過藥物治療後症狀改善許多。

蕁麻疹是一種常見的皮膚過敏疾病，台北榮總新竹分院過敏免疫風溼科醫師郭秉洋解釋，常見於吃到或碰到會過敏的東西之後，身上出現許多大小不一，形狀不規則，塊狀浮腫的紅疹，患者常常會覺得非常的癢，一直抓抓抓，有些比較嚴重的還會出現眼皮腫，嘴唇腫等血管性水腫的症狀。

引發蕁麻疹的原因有很多種，在治療上大多使用抗過敏藥物就可以達到很好的治療效果。（北榮新竹分院提供／邱立雅竹縣傳真）

郭秉洋表示，蕁麻疹的疹子會跑來跑去，有時這個部位的疹子消失，又會在別的部位出現，所以又名風疹，有時候幾個鐘頭就消失了，但也有持續好幾天，甚至好幾周不消退的疹子，這樣持續搔癢的症狀也時常困擾著蕁麻疹的患者。

蕁麻疹的常見原因有許多，郭秉洋表示，食物、藥物、感染、碰觸到導致過敏的東西、天氣冷熱變化、皮膚壓力的變化、陽光曝晒處、壓力、生理期前後、部分慢性疾病如甲狀腺疾病等。

雖說引發蕁麻疹的原因有很多種，有些時候也不見得找的出原因，但在治療上，大多使用抗過敏藥物就可以達到很好的治療效果。郭秉洋表示，在日常生活的保養上，應避開可能會造成過敏的東西，維持居住環境的清潔，良好的生活作息與三餐定時定量，維持愉悅的情緒都是很好的保養方式。若有蕁麻疹的症狀，建議前往醫院接受檢查與治療。