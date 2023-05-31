NVIDIA執行長黃仁勳來台掀起皮衣熱潮，遠東集團董事長徐旭東今天打趣說：「不知道明天開始穿皮衣，我的股價會上來嗎？」；不過對於產業景氣，他則說「大家樂觀一點」，不過現在是不是從低迷狀況往上，還要觀察。

遠東集團首場股東會，由遠傳電信打頭陣，董事長徐旭東被問及許多時事題，尤其黃仁勳近期訪台，身穿皮衣的造型成為討論話題，被問到要不要跟進，徐旭東說「不知道明天開始穿皮衣，我的股價會上來嗎？」，穿什麼是另一件事情，他並沒有要改變西裝穿著。

針對AI浪潮，徐旭東也說，確實可減少不必要的人力，未來也會缺工，但缺的是「知識工」，至於與遠傳合作，則需要一套程序制度和辦法，遠傳AI也做了很久，都要更努力，而遠傳已受惠AI產業鏈，都有合作機會。

針對下半年景氣狀況，徐旭東表示，「大家樂觀一點」，現在是不是從低迷狀況往上，則還要觀察，哪個產業比較好？徐旭東說，「都好，沒有一個壞，行業有高有低，要趕快修正，好的時間可以做些別的，企業就是挑戰」。

至於要不要週休三日，徐旭東坦言，大家當然都喜歡休假多一點，可是台灣大部分是製造業，架構比較難調，要慎重考慮。遠傳電信總經理井琪說，缺工問題仍在，如網路整併要找網路工班就很難找，價錢要比較高，才能供需平衡，門市流動也比較難找人，不過在與亞太合併後，人力資本相加會比較好。

針對遠傳與亞太電信合併案，徐旭東說，雙方合併就很愉快，暗酸台灣大與台灣之星在NCC通過好重新議價，「我們也搞不懂」，並指出遠傳看待合併成功是很自然的事情，未來規模會增加，電信業將來也會有無數的發展。