華航永續經營近年成績斐然，2022年首度榮獲道瓊永續指數（DJSI）全球航空產業第一，連續7年入選新興市場成分股，亦蟬聯9年台灣企業永續獎（TCSA）等；甫完成的「永續示範航班」飛行，首度添加10％永續航空燃油SAF載客飛行，推估減少8％碳排放量，努力推動ESG（環境保護、社會責任和公司治理）發展。

謝世謙說，減碳部分，航空業減碳最快2個路徑，1.買新機；2.是添加生質燃油，華航兩個都在做，新機雖然部分受到供應鏈影響延遲交機，但會依計畫陸續交付；目前推動添加生質燃油計畫，華航在生質燃油訂下一個目標，2025年占比要到2％，2030年比重要到10％，雖然比傳統燃油價格高出三倍，但必須正視環保及永續議題。

總經理高星潢指出，華航面對極端氣候，每年內部都有在評估及因應方案，而台灣碳權即將上路，華航也已經有整套計畫，以去年來看，長程線每張機票成本增加10多塊美金，減碳是未來趨勢，也都要反映到未來票價成本，華航都持續關注。