Chibagin Asset Management研究部總經理Jun Morita表示，投資人正在等待出售股票的時機，日圓走強成為引爆點。外資狂買的速度似乎正在放緩，之後他們的買氣如何將成為一大關鍵。

在日本金融當局召開緊急會議商討日圓兌美元貶至6個月低點後，該國主管匯率的最高官員周二晚間表示，日本將密切關注貨幣市場走勢，必要時將採取「適當」的應對措施。日圓應聲反彈，在隔夜市場尾盤上漲0.42%，升破140大關，報139.85兌一美元。

晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）跌逾2%，晶片製造設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）跌逾1%，反映出獲利了結的壓力湧現。

Uniqlo母公司、重量級個股迅銷跌逾1%。

豐田子公司日野汽車（Hino Motors）股價飆漲12%，豐田跌逾1%。戴姆勒卡車（Daimler Truck Holding AG）和豐田汽車達成初步協議，將合併兩家公司在日本的卡車部門。