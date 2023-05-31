上午11:35左右，加權指數下跌89.77點或0.54%，報16532.97點；櫃檯指數上漲0.80點或0.37%，報215.91點。

台股周二ADR均墨，台積電ADR收跌1.19%，聯電、日月光ADR亦雙雙下跌約3%。權值王台積電(2330)周三開低走跌，最低跌15元至551元，盤中下跌近2%；召開股東會聯電(2303)、鴻海(2317)雙雙翻黑，其中聯電更二度翻紅無力，日月光投控(3711)則開低後成功翻紅走揚。

高價股方面，股王信驊(5274)大跌近7%，3000元告失；股后大立光(3008)則上漲超過1%。其他千金股同樣漲跌互見，力旺(3529)、世芯-KY(3661)、緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)盤中下挫，亞德客-KY(1590)翻黑一度失守千金，而旭隼(6409)、創意(3443)，前一日跌停的祥碩(5269)周三翻紅小漲。

輝達市值一度登上兆級美元，但台股AI概念股周三陰晴不一，緯創(3231)、晟銘電(3013)、勤誠(8210)、佳世達(2352)、華擎(3515)等個股持續向上，但緯穎(6669)、創意(3443)、世芯、智原(3035)等股價熄火。

觀光、航運重振旗鼓，觀光的鳳凰(5706)、夏都(2722)高鎖漲停，助觀光類指大漲逾3%衝第一，亞航(2630)同樣飆上漲停，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦漲幅居前，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)亦走揚，航運類指漲近1%。光電、鋼鐵族群同樣不遜色，金融小黑表態，電子、半導體跌幅後段班，成交比重下滑。

MSCI(明晟)半年度調整在周三收盤生效，市場觀望資金動向，尾盤估有激烈波動風險。連日漲風不弱之下，指數上攻難度增加，面臨上壓震盪，關注外資是否持續縮減買超，雖然周三中小兵帶領的櫃檯指數穩紅，但若美股表現平淡，主流股難以發威，預估將不利短線台股短多發揮。