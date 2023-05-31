台北市中正萬華區立委選戰，民進黨確定徵召在地議員吳沛憶參選，也讓原本呼聲相當高的「雞排妹」鄭家純宣告出局。對此有意爭取代表國民黨參選中正萬華區立委的議員應曉薇表示，她很同情雞排妹，這段時間就像是經歷的民進黨的「初選詐騙案」，弄得好像替民進黨在中正萬華區暖場一樣。

應曉薇直言，民進黨的初選就像是初選詐騙案，先派雞排妹到中正萬華來暖場，然後還派衛福部前部長陳時中當吳沛憶的打手，「民進黨你們的初選，真的不像我們國民黨那麼光明正大、走大路，搞得像初選詐騙一樣。」應曉薇說，民進黨根本沒有考慮過參選人的心情如何，不僅吳沛憶僅當一屆議員就要選立委，連任六屆的議員劉耀仁最倒霉，「我滿同情鄭家純的，也希望她小心下次民進黨再派她去哪區選的時候，又是初選詐騙的騙局。」

而針對國民黨內對於中正萬華區立委提名，應曉薇則盛讚國民黨發言人林家興。應透露，林家興有意參選時，就有來徵詢她的意見，當時也是直接跟林講說「年輕人很好」。「因為在罷免林昶佐階段，我看到林家興的付出，是會讓他掉眼淚的那種。」應曉薇說，他一路上沒有忘記中正萬華，尤其是萬華給他的溫馨。

應曉薇表示，她與其他同樣表態參選的同黨議員支持度應該都差不多，但如果有優秀的年輕人願意投入選戰，她願意無條件禮讓，「我說我挺年輕人，這是個過程。」