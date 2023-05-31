台灣高鐵愛心不間斷，用愛開啟溫馨旅程！新竹市「老五老基金會」社工及所服務的長者，31日搭高鐵前往嘉義故宮南院一日遊，出發前高鐵新竹站副站長施佳成特地致贈象徵性的高鐵大車票，獻上滿滿祝福，希望讓這群生平第一次搭乘高鐵的長者們，留下美好的回憶。

基金會服務對象最高齡的85歲徐奶奶，因經濟欠佳從未搭乘過高鐵，聽到要去嘉義玩，原擔心身體狀況無法負荷旅途的舟車勞頓，得知只要1個小時就能抵達十分驚訝，一口答應想去看看。

社工一早到家中接送，徐奶奶臉上滿是笑容，搭上高鐵望著窗外景色，表示之前都只有在路上看過呼嘯而過的高鐵，沒想到自己也可以搭上高鐵，雀躍的神色讓旁人都跟著開心了起來。

「老五老基金會」主任曾奕函表示，許多長輩受限於身體退化，而將出門旅遊的夢想放在心中，其實只要各界小小的幫忙，就可以讓長輩圓夢。他感謝台灣高鐵的協助，用便捷的交通工具讓長者有機會能走出戶外、接觸人群，增添一筆人生美好的回憶。

施佳成表示，看到長輩們的快樂表情，深刻感受到這次活動的意義，希望這趟旅遊可以讓長者體驗高鐵的便捷舒適，及對高齡者友善的無障礙設備與服務，同時感受社會溫暖，留下一次美好的旅遊經驗。未來高鐵列車也將持續傳遞愛心，溫暖每一個需要的角落。