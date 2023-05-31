受到瑪娃颱風外圍環流影響，台東沿海連日來受巨浪侵襲，海蝕景觀「石雨傘」損壞，轉作定置漁場的成功基翬漁港同樣面臨災情，碼頭地基遭大浪掏空，作業吊台傾斜，目前海巡已加派人力在現場進行封鎖及管制，確保民眾安全。

洶湧大浪不斷拍打「石雨傘」，質地較軟的礫岩傘柱岌岌可危，隨時有斷裂的風險。「不知道能不能撐過」台東縣議員許進榮說，受到瑪娃颱風外圍環流挾帶的強風長浪影響，海蝕景觀「石雨傘」部分損壞，而縣府早已爭取1000萬經費，預計在今年進行修繕。

受瑪娃颱風外圍環流影響，台東成功鎮基翬漁港碼頭地基遭大浪淘空，作業吊台傾斜。（蕭嘉蕙攝）

同樣傳出災情的還有成功鎮基翬漁港，因規模小已無列入漁業署所劃分的兩級漁港之中，目前作為三仙台定置漁場集魚區之一，年產值約2000萬，這次颱風受損部分包含碼頭地基掏空、堤面傾斜斷裂及起重機具毀壞，但後續修復工作面臨找不到權責單位，

根據中央氣象局資料顯示，目前瑪娃暴風圈正掠過台灣東南部近海，東半部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海易有4至5米浪高，為確保安全，海巡已加派人力在進行封鎖以及管制。