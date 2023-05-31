民進黨大選提名策略小組昨下午開會提出第二波建議名單共6人，「雞排妹」鄭家純未入列，對此，無黨籍立委林昶佐31日表示，黨中央還是有把鄭家純列為可能人選，面對有性別盲或直男癌的對手，她可發揮戰力跟亮點，望她最後能有適合選區。

無黨籍立委林昶佐宣布不爭取連任後，影響民進黨中正、萬華布局，並將以徵召方式決定人選，除了林飛帆、吳沛憶、王閔生、李柏毅之外，還有桃園議員劉仁照、苗栗徵召康世明，名單待送交中執會討論通過。

被問到黨中央下午確定徵召吳沛憶，鄭家純未能入列，認為誰才是最強人選，林昶佐表示，上周說過兩人戰力都很強，不應用排除方式，且鄭家純也說任何選區都可去拚戰，黨中央還是有把鄭家純列為可能人選，希望她最後能有適合選區。他也說，認識鄭多年，面對有性別盲或直男癌的對手，她可發揮戰力跟亮點。

有人點名鄭家純可到台中對戰楊瓊瓔，林昶佐則說，具體選區要看黨中央規畫，他對其他選區不了解，但作為好朋友看鄭家純幾次網路筆戰的戰力，對手很重要。

至於如何幫助吳沛憶順利交棒，林昶佐表示，吳沛憶是在地議員，本來就很熟，會一步步把選區中沒解決的案子，像是今日開幕的西門遊客中心這樣要持續處理的案子，討論如何交接，用政績贏得民眾支持，相信世代交替能讓中正萬華進步。

此外，鄭家純臉書沒有毀約的言論，是否有承諾過沒要選中正萬華，林昶佐則說，這他不清楚，但年輕一代大家理念相近，都是朋友，私底下有聊天也有互信，會共同作戰，不會受到外面見縫插針。