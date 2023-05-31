肌少症堪稱年長者的健康隱形殺手，不只行動力下滑、跌倒機率增加，還可能提高心臟疾病風險，不可不慎。在大多數人的認知裡，預防肌少症就要多吃蛋白質，但腎臟科醫師王介立指出「這句話其實會造成一些誤解。」他強調，雖攝取足夠蛋白質對預防肌肉流失是必要的，但無法確保防止肌肉流失，真正關鍵的因素是運動。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文指出，說明預防肌少症的正確觀念。他表示，在預防肌肉流失上面「吃足夠的蛋白質只是permissive。」他進一步解釋，吃足夠的蛋白質雖對於預防肌肉流失來說是必要的，但它本身並不能確保防止肌肉流失。即使吃了足夠的蛋白質，若不做適量運動，肌肉流失仍可能會發生，因此，真正的關鍵因素是運動。

王介立提醒，蛋白質吃太少，不管有沒有運動，都可能肌肉流失；若只吃高蛋白卻不運動，還是可能會掉肌。他認為最好的說法是「預防肌少症要運動，運動後記得補充蛋白質。」

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉曾指出，部分長者雖有運動習慣，但多選擇有氧，忽略了肌力運動，誤以為較高強度運動會對心臟、關節不好，但事實上兩者皆要做。她呼籲，每周至少要進行150分鐘中度有氧活動，如快走、游泳、慢跑、健行、排舞等，促進血液循環，增加身體攝氧能力。

除此，每周也應進行至少2天中度以上的肌肉強化活動，如太極拳、瑜珈、重訓、阻力訓練等，促進身體特定骨骼肌中蛋白質合成，增加肌肉力量。與此同時，長者也應減少久坐時間，維持動態生活方式，將活動納入日常，外出以走路為主、以爬樓梯取代坐電梯等。