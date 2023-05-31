時代力量黨主席、立委王婉諭原先爭取參選台北市立委第六選區（大安區）立委。不過，時代力量今（31）日舉辦「2024區域立委第二波提名」記者會，宣布徵召王婉諭參選新竹縣立委第二選區。王婉諭表示，戰士沒有選擇戰場的權利，身為時代力量的主帥，自己已經做好準備，為時代力量出戰。

立法委員邱顯智、決策委員暨提名小組成員周偉航、秘書長暨提名小組成員李兆立、高雄黨部主委暨提名小組成員林于凱、律師暨提名小組成員曾威凱，今天共同宣布提名王婉諭代表時代力量參選 2024 新竹縣第二選區立委。

國民黨新竹縣立委布局，第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市東部19里）由現任立委林思銘爭取連任，民進黨則尚未推派人選。

周偉航說明，經過提名小組長達數週的討論，評估選區特性、對手實力，同時考量王婉諭曾長期在竹科服務，與新竹縣有深厚的淵源與情感，決議徵召王婉諭參選新竹縣第二選區。

對於王婉諭從原先的大安區轉戰到新竹人第二選區，周偉航表示，仔細評估這兩個選區調性，目前新竹縣第二選區缺乏一個好的進步力量的候選人，其他政黨推出的人選都達不到新竹縣選民心中的期待，在地方充滿傳統地方政治人物與財閥代表的情況下，急需投入人選經營，這也是時代力量毅然決然徵召婉諭投入竹二選區的原因。

邱顯智分享，王婉諭是一個花非常多時間在陪伴孩子的媽媽，也是一個願意設身處地去解決問題的政治人物，她很溫柔卻強韌，她講話很快卻很耐煩，這樣的人格特質，讓她可以推動一件又一件微小卻重要的改革，一點一滴改善下一代的教育環境。

邱顯智認為，新竹縣市是一個年輕的城市，有很多年輕的爸媽在這邊落地生根，相信王婉諭能夠堅定勇敢的守護下一代的未來，夠把優質專業的國會表現，轉化為扎實的在地深耕。期待她來到新竹，一同在頭前溪南北岸一起拚，一起為新竹創造更好的未來。

王婉諭強調，戰士沒有選擇戰場的權利，身為時代力量的主帥，自己已經做好準備，為時代力量出戰。今年的選舉，需要有一股力量來證明，堅持價值與理念，不用跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可以獲得選民的支持。

王婉諭表示，非常榮幸接受黨內的徵召，代表時代力量，參選新竹縣第二選區立委選舉。新竹，是台灣經濟的火車頭，是台灣的研發中心，也是台灣最科技、最先進的地方，這裡有一流的人民、一流的產業，卻只有三流的政治。

王婉諭指出，當豐邑建設施工不當，五度造成路面出現天坑，自己和邱顯智陪同自救會站在監察院門口；當行人地獄不斷奪走人民的生命，時代力量在中央，極力推動行人穿越線、人行道的設計指引 入法。

王婉諭認為，這些看起來很小很小的事情，都是我們的現在，更是孩子的未來，都跟台灣的未來一樣重要。因此她決定回到這裡當竹科爸媽的後盾，守護每一個孩子的未來，讓勇敢堅定的光，照亮每一個角落。

王婉諭回憶，過去在友達光電、奕力科技服務，看見許多像自己一樣的工程師，像自己一樣的媽媽們，雖然不太會說話，但是把人生最精華的時光，奉獻給面板和IC，奉獻給台灣的產業發展，我們值得更好的政治，值得我們一起站出來，為孩子的未來拚一次。