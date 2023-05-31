美國國會稽核處（GAO）在新報告中警告，大批F-35戰機零組件不翼而飛。

美國國會稽核處（GAO）在新報告中痛批F-35零組件供應的追蹤問題，據悉至少近5年來，有超過100萬個總價起碼達8500萬美元（約26億台幣）的相關零組件不翼而飛。

據《防務新聞》（Defense News）31日報導，稽核人員說，由於美國政府沒有專屬系統來追蹤那些零件，因此官員可能其實並不知道，究竟有多少零組件在全球備件庫中，還有它們在哪，或是它們的總價值。也因此，報告指出，這些失蹤零組件的總數可能遠超過主要承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）所推斷的100萬件，而價值也遠不止此。

此外，報告指出，由於五角大廈各辦公室和洛馬對如何分類失蹤零組件意見分歧，以致阻礙了政府想建立可靠系統，好加以追蹤的努力。總之，一直追溯回2018年失蹤零組件的稽核人員說，F-35專案相關單位根本無法得知，承包商是否妥善管理備件。

不過，洛馬在聲明中強調，按照合約要求保管零組件，而清單列出了近20年的遺失零組件，並指出正與F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office），還有國防合約管理局（DCMA）合作，以確保有必要的文件，好處置工作人員認為「過多、過時或沒辦法再用」的零組件。