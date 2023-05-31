每個國家都有必買的特色伴手禮，一名綁馬尾的女子在香港街頭，手提大購物袋、拉行李箱，過馬路時不慎跌倒，裝在購物袋內的保險套散落一地，5名路人見狀趕緊過來幫忙撿拾，只是沒想到女子的行李箱內裝的也是保險套，數量多得驚人，網友笑喊，「是香港特色伴手禮嗎？」

臉書粉專《屯門友》昨（30）日上傳3張照片，地點發生在香港，只見一名身穿白色細肩小可愛、牛仔短褲的馬尾女子，手提IKEA藍色大購物袋、拉著行李箱，過馬路時不慎摔倒，導致袋中的物品散落一地，經過的5名路人趕緊上前幫忙，這才發現女子掉在地上的東西，是一盒又一盒的保險套。

路人替女子撿回放進袋子後，女子把行李箱和購物袋拿到路邊整理，沒想到行李箱裡裝的也是保險套，數量多得像座小山，讓許多人驚呆，粉專PO文者看傻說，「難道是香港的特色伴手禮嗎？」圖文也引發網友笑說，「香港終於有特色伴手禮了」、「我是她都覺得尷尬」、「為什麼保險套要在香港買？」

據《香港01》報導，不少大陸旅客或代購業者喜歡在香港買保險套，原因在於大陸的選擇性少，且很多國際大牌的保險套在大陸買不到，因此有不少大陸人會特地到香港，只為了買保險套，不過從該粉專的臉書PO文，無法判斷女子是否為大陸人。