綠營立委指新北1個半月開了86槍，新北市長侯友宜表示，全台灣的槍、毒、騙，讓人民深惡痛絕，這些問題絕不是一朝一夕發生，他要說的是中央沒有做好源頭管制，地方同仁累得半死破案又怎樣？中央把事情做好，不要把事情都怪到地方來，地方會負責給你破案。

侯友宜說，遠見雜誌在最近的評核裡面，新北市拿到五星市長，治安這一環也是居前段班，末段班是高雄跟台南，但他強調，全台灣的槍、毒、騙人民深惡痛絕，這些問題從何而來，絕對不是一朝一夕，是中央沒有做好源頭的管制。

侯友宜說，新北市發生槍擊案他非常謝謝新北市警察的努力，像昨天三重發生案子，3個小時就逮捕人犯，上次在土城開槍的，經過10天不眠不休，警察同仁又破案了，但破案又怎麼樣，同仁累得半死又怎麼樣？

侯友宜說，中央當初把槍管制好，案子就不會源源不斷，這些案子不是只有新北市有，前兩天可看到南部什麼小港星巴克槍擊案，中部去ATM領錢也可以撿到槍，這才是問題。

中央應解決問題，而不是一直去苛責別人沒有做好，侯友宜說，事情發生了，地方有責任把它破案，但請教中央流落在外的槍枝還有多少枝，民進黨議員在議會給質詢時，也說外面還有很多倍，請中央民進黨告訴大家還有多少槍枝，別沒有辦法告訴大家答案，又把責任一直往地方推。

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