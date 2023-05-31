日本人氣引退AV女優三上悠亞，在亞洲地區一直有著極高聲望，月初媒體直擊她現身台北市街頭，個人IG上也曬出多張來台私服照，當眾人還弄不清楚她來台動向時，隨著中世紀繪本冒險RPG《SS：光之編年史》上市，宣傳圖流出後才發現，原來三上悠亞是以《SS：光之編年史》首席革命官身份來台。

除了拍攝一系列形象美照外，也獻聲為《SS：光之編年史》錄製廣告CF。而在《SS：光之編年史》於iOS與Google Play雙平台上市後，官方也特地為三上悠亞打造代言人同款「鬆軟喵喵主角造型」，只要完成網頁事前預約時，就能在遊戲上線後取得預約限定的主角造型，三上粉絲們不能錯過這次蒐集的好時機。

除了三上悠亞為愛相隨來台拍攝《SS：光之編年史》外，廠商也加碼推出不少宣傳活動。針對商店預約，官方提供「1600次可重洗的抽取機會」，讓每個人都能抽到自己喜歡的角色再開局，打造自己的T0角戰隊。同時只要透過《SS：光之編年史》事前預約網站加入三上悠亞革命軍並邀請好友，就能累積革命行軍哩程數，並有機會將哩程數兌換成實際機票與酒店，讓你與遊戲角色一同壯遊全世界。另外只要參與粉絲團置頂貼文活動，即有機會享受三上悠亞為您特殊訂製的【喊名morning call】語音，冒險之餘享受三上悠亞為你加油的酥麻體驗，可說機會難得。

《SS：光之編年史》是一款中世紀背景風格的繪本卡牌RPG，玩家們可以透過3＋2策略戰位，搭配7大種族的環環克制機制，與革命先鋒拿破崙、大冒險家馬可波羅、小護士南丁格爾、蛇蠍惡女美杜莎等神人一同在地下城、黃金航道等場域盡情冒險戰鬥，也可以與其他玩家對戰。官方也在未上市之前先行公佈日後的豐富副本，如貓奴必玩的「吸貓大法」、尋寶迷也會瘋玩的「藏寶洞迷宮」等，相當豐富。

《SS：光之編年史》事前預約網站：https：／／lihi3.cc／OXyqH

《SS：光之編年史》雙平台商店：https：／／lihi3.cc／uTuth

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