鴻海創辦人郭台銘昨赴金門參與迎城隍活動，與有意參選總統的民眾黨主席柯文哲同台，兩人晚間到海邊散步，外界關注是否會有「郭柯合」。對此，民進黨立委高嘉瑜31日指出，對此事最不是滋味的就是國民黨總統參選人侯友宜，還現場獻唱《聽海》給侯友宜。

民進黨立委洪申翰也酸，郭台銘幾個月前曾說，若他未獲國民黨徵召參選總統，將會支持侯友宜，現在很明顯看到郭不會遵守過去的承諾，所以郭的誓言、山盟海誓還有辦法相信嗎？

高嘉瑜受訪指出，昨晚大家都被那一幕嚇到，宛如偶像劇情節，郭台銘痴心等候柯文哲，甚至連call好幾通電話，就為了見上柯文哲一面，由此可看出，郭台銘用心營造「郭柯合」，甚至說出海枯石爛、海誓山盟如此肉麻的話，「我想最不是滋味的應該是侯友宜。」

至於「郭柯合」是否會影響民進黨總統參選人賴清德，她則說，賴清德現在除了站穩腳步，也要擴大中間、年輕選民的支持，從來不能掉以輕心，但無論世界怎麼變化、藍營怎麼合作，對黨內來講，就是要努力擴大基本盤。