8點檔女神李燕在本月16日閃電宣布再婚，對象是大她7歲的事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮，雖然兩人都是再婚，但小倆口互動根本甜到出汁，不過李燕IG卻PO文：「為了這段得來不易的幸福，我也只能配合演出了」，看了讓人緊張，但其實是她在虧尪要求自己拍女鬼照。

李燕昨（30日）在IG透露，老公以前都是幫她拍女神照「現在就叫我站過去一點，站在光的前面，來點恐怖的表情...拍女鬼照」，氛圍感瞬間變調，面對另一半的特殊要求，李燕還開玩笑說：「為了這段得來不易的幸福，我也只能配合演出了」，文末還標記老公的帳號。

李燕虧尪兼放閃，逗得林玟誼直呼：「我只能說姐夫是真愛了」，李燕還貼出4個哭笑不得的貼圖，網友也留言：「現在只能走諧星路線了，但，是美美的諧星」、「哈哈哈姐夫真的很想跪榴槤的樣子」、「在愛人面前可沒形象才是真愛」，有人則直呼「這是驚悚照了」，還釣出李燕回應：「不容易啊」。

41歲李燕與陳茂榮從工作夥伴變愛人，兩人相識18年、交往近1年，決定攜手共度下半輩子，李燕誇老公個性成熟穩重，是有責任感、有肩膀的男人，至於是否計畫生小孩？她表示應該沒有「這不是我一個人可以做的事」，不過她沒有把話說死，就怕之後自打臉。