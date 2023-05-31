矗立在彰化市中山路二段與卦山路口，肩負八卦山風景區重要入口意象的八卦山牌樓，是許多彰化人的共同記憶，當年由黑松公司建獻，牌樓上有著黑松商標。八卦山牌樓歷經近一甲子風吹雨打，屋瓦老舊、彩繪漆面剝落褪色，黑松公司再度跳出來贊助300萬元，彰化縣政府也配合追加135萬元，修繕工程歷經4次流標後終於完成發包，今天舉辦開工典禮，展開重生之路。

彰化市八卦山牌樓修繕工程今天舉辦開工典禮，預計今年底完工。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

八卦山牌樓修繕工程開工典禮今天上午在彰化縣立圖書館前舉辦，彰化縣長王惠美、黑松公司行銷處長蔡曜光等人與會。王惠美指出，八卦山牌樓1964年由黑松公司建獻，迄今已近一甲子歲月，承載許多彰化人的共同記憶，繼八卦山大佛修繕完成後，再添喜事，八卦山牌樓也要進行整修。

1964年間的八卦山牌樓。（黑松公司提供／孫英哲彰化傳真）

這項工程經過4次招標，克服困難，才終於順利完成發包，修繕工程的項目包括牌樓主體建築修繕工程及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等。因修繕工程位處市區交通重要路段，整修期間有可能會影響到交通，工程單位別請彰化鄉親體諒及包涵。

八卦山牌樓的修繕工期大約150日曆天，預計在今年11月修繕完成，屆時將連結通往八卦山大佛風景區、卦山村美學生活聚落，讓牌樓景緻與八卦山大佛相互輝映，再與八卦山下的中興莊眷村文化園區連結，帶動彰化觀光、活絡彰化經濟，讓彰化榮景再現。

黑松行銷處長蔡曜光說，彰化八卦山牌樓是在1963年由黑松第一任董事長張文杞，與當時的彰化縣長呂世明為了推動八卦山風景區而開始籌設，於1964年設立完成，在走過60年歲月之後，讓黑松公司再有機會可以一起來參與修復牌樓，讓牌樓風華再現。