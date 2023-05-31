苗栗縣58歲林姓女子駕駛休旅車，30日下午2點多，行經頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口，正要左轉時與對向的34歲謝姓女機車騎士發生碰撞，謝女傷重送醫不治，警方初步調查，31日分析肇事原因疑林女未禮讓直行車先行，涉及過失致死刑責，詳細車禍原因及責任則有待釐清。

根據了解，林姓女子駕駛休旅車沿台13線公路北上，行經頭屋外環道路口時，欲左轉往文德橋方向行駛，謝姓女子則騎車直走南下，從頭屋前往苗栗北苗市場附近準備收攤，不料雙方在事發路口發生碰撞，謝女傷重倒地。

休旅車與機車發生碰撞。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

經警方調查，雙方都沒有酒駕，謝女雖有戴上安全帽，但撞擊力道強烈，導致她傷勢嚴重、下肢骨折，苗栗縣消防局救護人員獲報抵達時，謝女已無生命跡象，送醫搶救後仍不治。

警方調閱監視畫面，發現林姓女子開車疑似在轉彎時未讓直行車先行，涉及過失致死刑責；苗栗警分局呼籲用路人駕駛車輛行經路口應減速慢行，轉彎車遇有直行車應停讓，以確保用路人安全。