截至10時51分，恒指急跌409點，報18,186點，再創6個月低，較今年1月27日高位22,700點，累計跌幅約兩成，逼近技術性熊市水平（約18,160點）。科指跌2.3％，報3,616點。
上證指數10：51報3,198點，跌26點或0.82％。
指標個股部份，美團跌4.1％，報111.6港幣。阿里巴巴跌2.3％，報77港幣。匯控挫2.5％；友邦跌2.1％。煤炭股有賣壓，兗礦能源跌5.5％；神華挫3.1％。
大陸31日早盤公布5月製造業PMI報48.8，遜於市場預期，離岸人民幣隨即走貶，高見7.1193，再度貶至6個月低點。港股開盤一路走貶，貶逾400點，貶幅2.2％。
截至10時51分，恒指急跌409點，報18,186點，再創6個月低，較今年1月27日高位22,700點，累計跌幅約兩成，逼近技術性熊市水平（約18,160點）。科指跌2.3％，報3,616點。
上證指數10：51報3,198點，跌26點或0.82％。
指標個股部份，美團跌4.1％，報111.6港幣。阿里巴巴跌2.3％，報77港幣。匯控挫2.5％；友邦跌2.1％。煤炭股有賣壓，兗礦能源跌5.5％；神華挫3.1％。
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