截至10時51分，恒指急跌409點，報18,186點，再創6個月低，較今年1月27日高位22,700點，累計跌幅約兩成，逼近技術性熊市水平（約18,160點）。科指跌2.3％，報3,616點。

上證指數10：51報3,198點，跌26點或0.82％。

指標個股部份，美團跌4.1％，報111.6港幣。阿里巴巴跌2.3％，報77港幣。匯控挫2.5％；友邦跌2.1％。煤炭股有賣壓，兗礦能源跌5.5％；神華挫3.1％。

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