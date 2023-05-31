羅大佑（右一）就讀雄中高三時的模樣。（大右音樂提供）

羅大佑的音樂起源，來自愛河流經的鹽埕區。（大右音樂提供）

羅大佑曾在高雄定居十年，與高雄情感深厚。（大右音樂提供）

「音樂教父」羅大佑5／26無預警發行新歌〈月夜愁2023〉，是全新專輯《愛・河・人間》第1首曝光的前導曲，今年全世界開始以各種不同的方式、速率逐步解封，這場疫情令羅大佑生平第1次對發表創作這件事，有了急迫感，他表示：「對出版專輯唱片，我一向就沒有急過，能拖就拖。但是這次不行，比如龐貝古城在火山爆發即將被掩埋的那一個剎那，你好歹也要找一個好一點的姿勢，擺一下 Pose，留點『可看性』給後代吧！」

他重新思考音樂力量的原點，及回到療癒人心的本質，在8月發行的最新概念專輯《愛・河・人間》中，將集結2020-2023期間，能表述他現階段個人生命歷程的全新作品與改編歌曲，羅大佑：「這3年生命經驗的重要時刻，需要被記錄下來。」他也計畫從7月開始回到少年時期起至少居住十年的高雄，展開《回到愛河前——光陰的沙龍》一系列講座及在地活動。

〈月夜愁2023〉改編自1933年發表，由鄧雨賢重編平埔族傳統歌謠、周添旺作詞的〈月夜愁〉，描繪失戀者的心情，詞簡情深，傳神動人。這首傳唱90年的台語歌謠，曾多次被改編重唱，羅大佑在台語抒情曲中嵌入民謠搖滾的新編段落，歌曲氛圍進而延伸出現代場景，為原曲人事已非的遺憾補上了「後續」的想像空間：一是「早早死心」的勸世安慰說，二是「月在情還在」的浪漫學，就算再也見不到彼此，每當望見月亮升起，憶起那份美麗約定與感情，心中的回憶和當時的明月從未褪色改變，情純意重，簡單而深摯迷人。

在疫情的三年間，羅大佑重新梳理自己的過去，想起了1968年寒假轉學到高雄，從13歲到24歲間，在高雄生活的種種足跡，他在高雄考高中聯考、大學聯考、機車駕照、汽車駕照，在高雄第一次穿西裝參與了哥哥的婚禮，在高雄擁有的第一把吉他。愛河流經的鹽埕區，正是羅大佑音樂的起源，從少年到青年最珍貴的這段時光，從第一把琴到組成自己的樂隊，父親因自己興趣也培養家裡每個孩子的音樂環境，種種精華的經歷，造就現在的羅大佑。

2023年夏天，羅大佑將回到高雄，進行為期兩個月的Long stay生活，深入人群碰觸真實的情感交流，與記憶的共鳴，以貼近本地生活圈為初衷，一步一腳印累積實質號召力，人們或許會思想起，屬於自己的回憶，而不只是一首羅大佑的歌。羅大佑《回到愛河前——光陰的沙龍》系列活動，將公布在官方活動網站，網站預計6月中正式上線。