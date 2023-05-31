Kodai Senga finishes the top of the 7th with his 9th K of the night! 👻 pic.twitter.com/hRocrmwQte — SNY (@SNYtv) May 31, 2023

Nimmo found the ball and Senga was loving it!



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靠著犀利指叉球在大聯盟造成轟動的日籍強投千賀滉大，今（31日）繳出本季目前為止的代表作，面對費城人主投轉戰大聯盟以來最長的7局，只被敲出1支安打，飆出9張老K，以無失分的搶眼表現拿下本季第5勝，大都會最終以2比0打退費城人。

「幽靈指叉」前兩局發揮作用，幫助千賀滉大累積3K，苦主包含上季國聯全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber），3上1出局後雖然遭到寇迪克萊門斯（Kody Clemens）擊出安打，千賀滉大仍製造飛球抓下2個出局數。除了自己的好投外，千賀滉大也得感謝隊友守備相挺，4上他遭到卡斯提阿諾（Nick Castellanos）擊出外野深遠飛球，眼見小白球即將越牆而過，此時中外野手尼莫（Brandon Nimmo）看準球的落點，精確將球收進手套，不僅尼莫揮拳振奮，千賀滉大第一時間也難以置信的抱著頭。

下個半局大都會由林鐸（Francisco Lindor）的全壘打先馳得點，千賀滉大5局讓對手三上三下後，取得勝投資格，並持續凌虐費城人打線，5、6跨局連續投出4次三振，最終用100球完成7局無失分的優質先發內容，只被敲出1支安打，沒有四死球出現，本季防禦率下降為3.44。

7下大都會艾斯柯巴（Eduardo Escobar）內野安打再添一分，牛棚投手歐塔維諾（Adam Ottavino）、羅伯森（David Robertson）接連出擊，順利以完封之姿擊敗對手。