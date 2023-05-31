高雄一名劉姓男子與許姓妻子協議離婚後，2人竟偷偷偽刻劉男父母的印章，蓋在離婚協議書上的「證人」欄，並在去年5月20日當天至戶政事務所辦理離婚登記，劉男父母得知後氣炸，將兒子、媳婦告上法院；法官依共同犯行使偽造私文書罪，判處許女、劉男有期徒刑2月，均得易科罰金。

據判決書指出，劉男與許女為夫妻，2人協議離婚後，竟未免驚擾家人，自行偽刻劉男父母的印章，並於去年5月20日在離婚協議書之「見證人」欄，分別署押父母的印章，以證明2人願離婚之用意，並至戶政機關登記離婚。

事後，劉男才告知父母此情，兩老除了用通訊軟體LINE向兒媳詢問外，並至戶政事務所查證，氣到將兒子及媳婦告上法院。

法官審酌2人為達離婚之目的，竟未得其父母同意，擅以偽刻印章，並偽造印文及署押之方式，偽造離婚協議書，並持向戶政機關申辦辦理離婚登記，使承辦公務員登載於職務上所掌公文書，2人行為足以損害其父母，並嚴重影響戶政機關對於身分管理之正確性，所為誠屬不該；法官考量2人犯後均坦承犯行，態度尚屬良好，依共同犯行使偽造私文書罪，判處許女、劉男有期徒刑2月，均得易科罰金。