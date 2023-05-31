為鼓勵民眾使用公共運輸，台北市與基隆市、新北市及桃園市共同推動基北北桃1200定期票，將現行雙北1280定期票服務範圍擴大至基北北桃生活圈，除增加更多運具，並降低購買費用。基北北桃1200定期票歷經半年籌備，目前已進入票證公司及運具業者跨運具整合測試階段，預計6月15日開放預購，7月1日即可開通使用。

台北市交通局指出，基北北桃1200定期票民眾可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站 、國光客運指定窗口購買設定，啟用後可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具，包含台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、台鐵和國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

交通局表示，由於1張悠遊卡只能設定1種定期票，建議已購買雙北1280定期票的使用者持續使用至屆期，或持另一張悠遊卡設定基北北桃1200定期票。配合基北北桃1200定期票7月1日上線，雙北1280定期票將販售至6月30日止，雙北1280定期票加價購買共享機車優惠方案也將同時退場。

台北捷運公司提醒，由於每張票卡只能設定一種定期票，建議可先利用另外一張票卡設定基北北桃1200定期票，若手邊沒有第二張票卡，建議7月1日起利用週末人潮較少的時段，至北捷各車站申請1280定期票退費，再購買基北北桃1200定期票。

北捷補充，使用1280定期票的旅客，如沒有擴大使用範圍或其他運具需求，可持續使用至期滿為止，再購買基北北桃1200定期票。1280定期票如需退票，可選擇人潮較少的時段，至北捷各車站詢問處或自動售票機辦理退費，只要不使用1280定期票，就不會影響退費金額。

另，公路總局發行的TPASS悠遊卡片已於5月18日起開放民眾預購，6月15日起可取貨，民眾持該卡於悠遊卡官網登錄專區，完成記名並收到悠遊卡公司簡訊通知或3天後，可至四大超商由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金，每人限領1次。