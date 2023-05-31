和碩聯合科技公司董事長童子賢（左），近日接受清大科管院院長林哲群邀請，到清大科管院在職專班分享他的經營哲學與產業局勢發展。（清大科管院提供／陳育賢新竹傳真）

和碩聯合科技公司董事長童子賢，近日接受清大科管院院長林哲群邀請，到清大科管院在職專班分享他的經營哲學與產業局勢發展。他認為領導者應具備創新思維，引領潮流，凝聚士氣，並善於發掘與容納多元人才。

童子賢指出，和碩集團近年不斷嘗試創新，透過子公司晶碩隱形眼鏡的拓展，接觸了彩妝美容品的行銷經驗，目前成立子公司美彤國際與晶澈科技，分別致力於打造台灣美妝保養品品牌及美妝保養品平台通路建置，並由晶碩董事長郭明棟實際執行，積極搶攻2000億美妝產業。

他表示，在台灣美妝產業1年大概有1500億到2000億的商機，且美妝產業具高毛利的特性，他希望能打造出具國際競爭力的台灣本土品牌，目前品牌致力於基礎保養和基礎美妝用品，已投入研發工作約3年，產品預計很快就能問世。

負責的經理人原本是不熟美容保養的科技人，如今天天使用面膜，問候語也改成「你的皮膚有沒有變好？」。他也透露日前已開發出一款新的面膜，使用後馬上「變臉」，膚質變得光澤細緻。不過，童子賢亦坦承，過去和碩專精於電腦及周邊設備產業，如今進軍美妝保養產業，在打造品牌和通路行銷時面臨相當不一樣的挑戰。

童子賢也分析國際局勢，目前美中關係緊張，而各產業在面對此情勢時必須做出選擇。從產業的4大面向，包含合作對象、技術、訂單和工廠來源，台灣跟歐美日關係密切，因此，台灣產業在選擇上無可避免。

當被學生問到目前擔任民進黨智庫，新境界文教基金會副董事長，在大陸布局有影響嗎？他坦言目前並沒有影響。他表示自己並非民進黨人士，主要提供建言，舉例來說，像他支持重啟核電，此一立場就和蔡英文總統不同，他希望透過建言促進台灣的民主自由繁榮和平。