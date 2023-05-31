民眾黨立委陳琬惠日前揭露，2020年6月12日，包含現任台鐵副局長朱來順在內的官員，在考察結束後跑去im.B詐騙犯主嫌曾國緯的豪宅，跟土地開發商飲酒作樂。陳琬惠今透露，事後交通部竟然回覆朱來順是「出公差」，她砲轟交通部簡直是在侮辱社會大眾智商。

陳琬惠表示，上周她在交通委員會質詢後，結果不可思議的是，事後交通部竟然回覆她說，朱來順當天整天是「奉長官指派的公差」，「我看到下巴差點沒掉下來」。

陳琬惠痛斥，交通部掰出這種侮辱社會大眾智商的理由，都不會臉紅嗎？交通部要不要再去看清楚照片？滿桌的食物與酒，這叫什麼公差？

她說，更何況，交通部自己引的銓敘部函釋，就白字黑字說公差是執行與本職有關之公務，請問朱來順跑去接受招待，執行了什麼與本職有關之公務？還是台鐵副局長的工作內容就是跟土地開發商飲酒作樂？

陳琬惠質疑，請問行政院長陳建仁，交通部的說法滿意嗎？這不必查嗎？還是陳建仁要繼續放任交通部護航自己人？