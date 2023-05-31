稍早前美國眾議院程序委員會通過債限協議，為這個兩黨折衷法案掃除第一道重大難關。根據暫定的表決時程，眾議院將在美東時間周三晚間進行全院表決。

NH Investment Securities分析師Na Jeong-hwan表示，投資人正在坐等債限協議獲美國國會通過和風險徹底緩解。北韓周三清晨發射軍用衛星一度在南韓首都觸發防空警報，但對市場影響不大。

北韓的衛星發射計畫最終以失敗收場，經查後發現該衛星墜落在朝鮮半島海域以西約200多公里處海域。

南韓4月工廠生產和零售銷售額下滑，顯示該國經濟在第一季勉強躲過衰退後，第二季的情況仍然不妙。

重量級科技股三星電子盤中跌0.55%，SK海力士跌0.73%，電池大廠LG Energy Solution逆勢上漲2.24%，成為唯一漲幅超過1%的大型股。

外資買超韓股1714億韓元。

韓元漲0.45%，報1,318.9兌一美元。