新北市長侯友宜提出核電是他多元能源配比的一項，被民進黨質疑核廢料要放哪。侯今天強調，過去他不斷與中央溝通核廢料處理問題，但從行政院蘇貞昌到陳建仁到現在完全「不理我，也不管我」，他從以前到現在都沒有反對過核電，只要用高標準把核能安全做好，妥善處理核廢料，當然可以用核電，他也會在7月提出完整能源政策。

侯友宜說，他上任新北市長後，不斷跟中央溝通核廢料，他當時說核廢料要妥善處理，起碼讓新北市民能夠安心，他溝通核廢料有兩件要事，第一就是核廢料不要蓋室外乾式貯存，要轉蓋室內，這不是他個人意見，是核能監督委員會很多委員的意見。

第二則是新北市是人口稠密地方，中央如果核廢料現階段沒能力處理，請記得要告訴新北市市民，不要在都會型態裡面永久貯存，隨著時代科技可以解決，但是要講清楚，因為你對新北市民的承諾是40年，那40年過了，你是不是要把他永久擺在這個地方？

侯友宜說，行政院從以前的蘇院長，到現在的陳院長，他都苦口婆心，不斷跟他們副院長溝通外，也不斷轉達這個訊息，但到現在「完全不理我，也不管我」，市長為新北市民說一個公道話都不聽。

侯友宜說，他今天講很清楚，從以前到現在我沒有反對過核電，你用高標準把核能安全做好，妥善處理核廢料，當然可以做。

侯友宜說，今天他真的要告訴民進黨，台灣不缺電才是最重要的，台灣一缺電什麼都沒有，你的非核家園做不到就是做不到，不要在那邊說大聲話，尤其現在又在減碳，你2030能夠減多少，2050淨零碳、淨零排放「別騙人，你也做不到」。

侯友宜說，現在已經面臨缺電的危機，跳電那麼多次，你（指賴清德）現在才在說萬一戰爭來的時候才來做備用電源，核電除役了重啟都有一些問題，所以他會在7月份，彙集所有專家與地方人士意見後，把能源政策完整的跟大家報告，他希望真的把核安做到最高標準，然後妥善處理核廢料。