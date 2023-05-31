土耳其總統艾爾段勝選連任2天後，美國施壓堅持己見的土耳其放棄反對瑞典加入北大西洋公約組織的立場，北約秘書長史托騰柏格對此審慎樂觀。

綜合法新社和路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭去年扭轉數十年來猶疑態度，正式申請加入北約（NATO）。北約成員承諾相互防衛，烏克蘭也曾試圖加入這個聯盟但未成功。

加入北約須經全體成員國一致同意，土耳其利用其影響力施壓兩國解決庫德族武裝分子存在問題後，4月已同意讓芬蘭加入，但仍持續阻止瑞典入北約。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）認為，瑞典距及時參與7月11至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開的北約峰會已「觸手可及」。

史托騰柏格在北約峰會前的外長會議前夕在挪威首都奧斯陸（Oslo）告訴記者：「沒有任何保證，但絕對有可能達成一項解決方案，並在那時決定讓瑞典成為正式成員。」

前往北歐訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，瑞典政府已著手處理土耳其關切的問題。

他敦促土耳其立即敲定讓瑞典加入北約，表示這個北歐國家已採取重要措施，化解土耳其對瑞典加入北約的疑慮。

此外，布林肯反駁外界對土耳其同意瑞典加入北約與拜登政府出售F-16戰機給土耳其的聯想，儘管他說美國國會正就此事進行討論。一天前，美國總統拜登也間接提到此事。

土耳其一直尋求向美國購買價值200億美元F-16系列戰機和近80套現代化裝備，但因土耳其對北約擴展抱有疑慮，加上美國國會對安卡拉人權紀錄和敘利亞政策有意見等種種因素，使這項軍售案遭到擱置。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天重申土耳其對購買這種戰機的渴望。拜登與艾爾段通話後告訴記者，他向艾爾段表示，美國希望看見（土耳其）同意瑞典加入北約。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對記者說，同意瑞典加入北約並非出售F-16系列戰機給土耳其的條件之一，但表示國會在這項軍售案扮演重要角色。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120531