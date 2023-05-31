英文字典是個掛密碼鎖的小保險箱，裡面放海洛因284.76公克、安非他命142.16公克。（周麗蘭攝）

警方逮捕陳嫌、周嫌、鄭嫌。（雲林地檢署提供）

雲林縣警局3月查緝毒品逮捕一名小藥頭溯源，日前持搜索票到嘉義太保市查獲陳姓主嫌租屋處的一本大英文辭典內藏著海洛因284.76公克、安非他命142.16公克，並逮捕被5個院、檢通緝的周姓犯嫌。

縣警局指出，刑大偵三隊報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，與憲兵指揮部雲林憲兵隊共同在嘉義縣太保市、北港鎮搜索，查獲40歲陳姓主嫌與周姓、鄭姓男子同處一室，周男持有2把改造手槍及7顆子彈，鄭男持有0.4公克毒品。

周姓犯嫌遭全台各地共5個院檢以毒品、詐欺、竊盜等案通緝中。

員警搜索時，在凌亂的桌上看到一本大型英文辭典頗突兀，翻開書皮是一個掛密碼鎖的小保險箱，裡面放海洛因284.76公克、安非他命142.16公克；海洛因有些已分裝、有些維持塊狀，預估市值80萬；警方也在屋內搜到大小磅秤，其中一個是偽裝成撲克牌的小磅秤。陳嫌落網被聲請羈押獲准，周嫌被逮捕歸案。

雲林縣警局3月起執行安居緝毒專案，到5月底止計查獲藥頭45人、藥腳160人，查扣第一級毒品459.97公克、第二級毒品2295.84公克、三級毒品1萬4992.54公克，合計查扣毒品1萬7748.35公克。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！