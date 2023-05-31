紙風車劇團作品《哪吒鬧龍宮》將首次到匈牙利布達佩斯演出，開啟疫後文化交流。（羅永銘攝）

紙風車劇團作品《哪吒鬧龍宮》將首次到匈牙利布達佩斯演出，屆時也將邀請因俄烏戰爭而流離失所的難民小朋友欣賞，實踐紙風車演戲給孩子們看的精神。

團長任建誠表示，「在台灣演出時，希望台灣孩子快樂成長，這次的匈牙利行程，希望能為烏克蘭小朋友獻上一分心意，希望他們平安長大。」

任建誠表示，為了匈牙利演出，演員們早已開始匈牙利語特訓，展現滿滿的誠意，此外，呼應「哪吒」主題，團隊也特別自製哪吒平安符，要送給當地民眾，「任建誠表示，這個平安符超越宗教和信仰，是我們的心意。」

《哪吒鬧龍宮》創意來自紙風車總編導李永豐童年時在戲台下看戲的記憶，故事取材自「封神榜」，以哪吒為主角。1992年曾在歐洲演出，當時由紙風車劇團前身魔奇劇團擔任演出，內容結合台灣傳統布袋戲、民間藝術八家將、京劇武功等傳統文化，驚豔國外觀眾。

當時的德國漢堡《晨報》報導指出，「偶與真人同台演出，交相替換，致使全場觀眾對此劇產生訝異和驚喜，成功的將傳統形式和現代想法融合，熱鬧的京劇刀槍對打結合肢體動作，敘述一個充滿詩意和想像力的故事。」

過去紙風車也曾在2000年時重新推出《哪吒鬧龍宮》，直到2020年才又重新製作，2022年在台北台灣戲曲中心演出全新重製版，運用燈光和3D動畫，打造深海裡的龍宮世界。

任建誠表示，這齣戲的元素豐富，除了真人演員，還有布袋戲，「布袋戲和真人演員還互為替身，在視覺上可看見演出者變大變小，很是驚奇。」此外，任建誠說，故事內容也相當適合孩子欣賞，「這是一齣談論如何度過人生困境、面對困難，勇敢前進的戲。」

飾演哪吒的演員禤宇夏今年才大二，就讀中國文化大學中國戲劇學系，是畢業於台灣戲曲學院歌仔戲系，她表示，這次演出的互動橋段會加入匈牙利語，帶當地觀眾更快融入劇中情境，任建誠也表示，演出將同步打上匈牙利、英文字幕。演出將於6月20日、21日在布達佩斯艾菲爾劇場登場。