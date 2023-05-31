「2023年美洲教育者年會」5月30日至6月2日於美國華盛頓特區舉行，為擴大延續「台美教育倡議」的效益，教育部政務次長劉孟奇表示，包括非獎學金生在內，目前美籍在台學生達2192人，「台灣優華語計畫」也累計有19所我國大學與52所美國大學合作推動中，期盼雙方持續深化教育合作，尤其在英語及華語文教學領域。

「2023年美洲教育者年會」我國共計24校、近60位代表聯合參展，劉孟奇說，去年教育部已補助78位華語師資赴美教學，並以華語文獎學金鼓勵172位美國青年來台學習，而包括非獎學金生在內，目前美籍在台學生達2192人。

高等教育國際合作基金會指出，為深化「台美教育倡議」效益，我方將於5月31日下午於華盛頓君悅飯店舉辦「台美教育座談會」（U.S.-Taiwan Education Symposium），這是繼去年台美高層教育對話後，第二度於美國舉辦實體論壇，劉孟奇、高教基金會顧問蘇慧貞、美國在台協會（AIT）、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿道森（Camille Dawson）、駐美教育組及雙方大學代表共計80人，將在半導體及STEM、國際金融、華語文教育等議題上，就人才培育、雙邊合作經驗與提議，充分對話並交換意見，共同推動更多學研合作機會。

高等教育國際合作基金會提到，5月31日晚間接續登場的「台灣之夜交流餐會」，美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助卿梅健華（Kin Wah Moy）將親自到場，與教育部訪團、駐美教育組同仁、我方24校及其40所美國姐妹校等近200人同場交流，並以弦樂四重奏團體將演奏《望春風》、《雨夜花》等多首本土民謠，雙方代表將藉此聯繫情誼，拓展更多國際合作，為台美教育交流持續扎根。