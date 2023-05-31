日本野村證券最新報告顯示，目前往返中美航班次數只恢復不到疫情前2019年的6％，反觀中國大陸往返埃及、沙烏地阿拉伯和義大利的航班幾乎重返疫前水準，甚至有增長。對此，野村首席中國經濟學家陸挺表示，地緣政治因素在中國出境旅客方面明顯發揮作用。

綜合香港《明報》、美國CNBC報導，野村報告援引「飛常準」（Variflight）截至5月22日的數據顯示，目前中國大陸來往埃及的航班次數達116.7％，來往沙烏地達93.3％，來往義大利達91.6％，來往英國達72.1％，來往台灣也有38.9％，來往日本僅29.1％，來往美國更只有5.6％。

今年1月初，中國大陸在將近3年後放寬邊境管制，取消入境檢疫要求，同時允許更多人取得進出中國大陸的簽證。中國國際航空公司於上周末開始運營往返北京和紐約的航班，而這也是美國運輸部5月份所批准的大陸航空公司在兩國間新增的每周4班航班之一。

另一方面，有報導稱，總部設在美國的航空公司選擇不恢復中美兩國間的許多航班，是因為美國限制飛越俄羅斯領空，增開中美航班將讓美國三大航空公司每年增加20億美元的成本，這為中國大陸的航空公司帶來優勢。

野村報告指出，總體而言，中國大陸的國際航班仍低於2019年水準的40％。分析師預估，隨著暑假前後國際航班的恢復，這一水準到今年年底將回升至70％。

據國際機場協會（Airports Council International）數據顯示，2019年北京首都國際機場旅客吞吐量超過1億人次，成為全球第二繁忙的機場，第一名為美國亞特蘭大國際機場。但沒有中國大陸機場進入2022年的排名。該協會在4月份表示，中國大陸是僅次於美國的第二大航空市場，其復甦「有望為國內和國際旅行帶來整體收益」。