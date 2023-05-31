中福國際（1435）由於營運出現狀況，財報認列嚴重虧損，公司瀕臨下市危機。本月15日新團隊董事長陳建才公開宣示，目前公司「沒有下市理由」，他去年8月25日就任後，即積極整頓業務、完善公司各項內稽、內控制度，力圖使營運步入正軌。未料19日就發布重大訊息撤換委任會計師，至今卻沒有找到新委任會計師，金管會已下令6月15日前重編財報，眼看著期限將至，恐面臨下市危機，中福新團隊經營能力讓小股東極度憂心。

市場派新團隊董事長陳建5月15日召開記者會表示，中福目前零負債、帳上還有現金以及龐大的物業，體質健全，「中福絕對沒有下市的理由」。但小股東爆料指出，中福 2月14日才委任的德昌會計師事務所，僅僅三個月時間就換掉，中福在5月19日發布重大訊息聲稱「基於營運需要」、「雙方合意終止委任」，但新委任的會計師卻沒有下文，至今找不到人替財報簽證，如何能讓主管機關相信中福的財報?解除中福下市危機?

中福小股東說，中福4月6日才因「會計師出具無法表示意見之查核報告」，遭證交所下令停止買賣，中福公司這段期間按理應積極重編財報，趕快繳交財報給金管會，才能避免下市危機，如今距離繳交財報期限只剩半個月，中福竟與會計師終止合約，還找不到新的會計師委任，簡直是自斷生路，如何解決下市危機？中福公司應該儘速出面說明。

中福小股東質疑，陳建董事長應該早就知道原委任的德昌會計師事務所即將辭任、主管機關要求中福補交的財報根本沒著落，中福公司仍然有下市危機，陳建怎麼不僅沒有及早做準備，反而是故弄玄虛召開記者會、發布新聞騙股東「中福沒有下市理由」，還把一切責任推給前董事黃立中沒有交福興公司財報？

但可笑的是，福興公司交出財報以後，中福公司一樣面臨沒有會計師願意受委任進行簽證的危機，小股東無奈表示，總是在牽拖別人？至今仍未能恢復，小股東呼籲現任經營團隊「別再惡搞公司、故意讓公司下市」，不要讓股票變壁紙。

小股東也表示，中福2020年前從沒有被停止交易，始終都是正常營運狀態，但從市場派的陳建、陸榮木等人介入經營權後，中福就多次因財報問題遭停止交易，嚴重影響到兩萬多名小股東權益，希望主管機關儘速徹查，不要讓有心人士以財報「卡死」上市公司，影響廣大股東權益。